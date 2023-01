Leões com Luz ao fundo do túnel onde manda a águia

Primeiro dérbi de Roger Schmidt terá casa cheia este domingo (às 18 horas) e pode ser a nona vitória benfiquista em nove jogos em casa. Em caso de triunfo, Amorim será o quarto técnico leonino a vencer como visitante em épocas seguidas.

O 315.º "dérbi eterno" será o primeiro de Roger Schmidt, o jogo com maior assistência desta Liga e acaba empatado ou fará uma de duas coisas: embalar o Benfica para o título e arredar o Sporting dessa luta ou ressuscitar as esperanças leoninas de ainda alcançar o primeiro lugar e deixar a águia com o coração nas mãos num campeonato em que, à 16.ª jornada, quase já só pode perder, tal é o avanço de que dispôs, perdeu e voltou a recuperar para os rivais mais diretos. Ainda por cima, o líder joga onde mais gosta, embora isso não seja um problema para Ruben Amorim, que, ganhando, se tornará o quarto treinador a levar o Sporting a vencer duas vezes consecutivas na casa do maior rival.

Eis, então, o terceiro clássico da temporada, que vai lotar o Estádio da Luz, onde o Benfica ainda só ganhou no campeonato. Oito jogos, oito vitórias; pelo contrário, o Sporting tem sido um visitante pouco temível e só venceu três das oito deslocações que já teve, tendo sofrido quatro derrotas, uma delas no Dragão (3-0). Curiosamente, os leões nunca perderam duas vezes seguidas fora e na última visita antes da curta viagem até ao outro lado da Segunda Circular foram derrotados pelo Marítimo... Um dado estatístico animador para quem tem que se agarrar a qualquer coisa, tendo em conta todo um contexto pouco favorável, acentuado, acima de tudo, pelo atraso de 12 pontos. Uma derrota e só lhe resta agarrar-se ao "matematicamente possível".