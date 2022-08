Leões continuam a arrumar a casa

André Bucho Hoje às 00:38 Facebook

Eduardo Quaresma foi cedido ao Hoffenheim até ao final da época.

Mais uma solução encontrada para um jogador que não conta para Rúben Amorim. Eduardo Quaresma, que esteve emprestado ao Tondela na temporada passada, foi confirmado ontem como reforço do Hoffenheim, da Liga alemã. O emblema germânico garantiu ainda uma cláusula de compra pelo central de 20 anos, por um valor não divulgado. A apresentação do defesa viralizou nas redes sociais, já que as boas vindas foram dadas num vídeo com... Cristiano Ronaldo.

O número de excedentários do emblema de Alvalade continua assim a descer. Idrissa Doumbia está também com pé e meio na Turquia, para representar o Alanyaspor, por empréstimo. A SAD leonina tem agora quatro casos para resolver até ao final deste mês, quando o mercado de transferências fecha na maioria dos países: Islam Slimani, Eduardo Henrique, Jovane e Pedro Mendes.