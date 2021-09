Leões dão as boas-vindas a Sarabia em vídeo

Pablo Sarabia, o mais recente reforço do Sporting envolvido na transferência de Nuno Mendes para o PSG teve direito a um vídeo de boas-vindas nos canais oficiais dos leões, onde se vê a camisola com o número 17 e o nome do espanhol.

Com formação no Real Madrid e uma carreira sólida, cimentada em Espanha, onde contabiliza passagens por Getafe e Sevilha, o médio Pablo Sarabia transferiu-se para os franceses do Paris Saint-Germain, onde apesar de ter registado bons números nunca se conseguiu impor como titular indiscutível.

Em 2021/22 ainda foi a tempo de marcar um golo em dois jogos disputados, depois de na temporada passada ter marcado 7 golos e feito 4 assistências em 37 partidas.