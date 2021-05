Leões de Parambos rugiram forte na aldeia mais sportinguista do país

Eduardo Pinto Ontem às 23:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Só os leões de cimento sentados à entrada de Parambos ficaram quedos e mudos esta noite. Todos os outros rugiram o que os pulmões permitiram, nesta que juram ser a aldeia mais sportinguista do país. "Campeões, campeões, campeões... olé, olé, olé". 19 anos depois, o Sporting é de novo campeão de Portugal.

A bola viu-se na sede do Sporting de Parambos, freguesia do concelho de Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança. Entre os cerca de 200 habitantes só meia dúzia será de outros clubes. Dizem que são pessoas de fora que foram casar lá. Porque quem nasce lá, dificilmente não tem a marca do leão. Tal como têm as muitas tarjas e símbolos permanentes em toda a povoação.

Após o apito final, gritou-se forte "campeões, campeões" dentro da sede. Saíram uns poucos a gritar cá fora. E foram buscar os foguetes que iluminaram os céus da localidade. De verde, claro. Correram as lágrimas de António Pinto. "Não há palavras para descrever este momento. Houve muito sofrimento, muita emoção", resumia, de camisola do Sporting vestida, bandeira na mão, a preparar-se para ir festejar. "Demorou 19 anos, mas nunca desistimos, jogasse bem ou jogasse mal. É isto que nos vai no coração".

António Vasco Trigo, 85 anos, saiu do lar da Santa Casa da Misericórdia de Carrazeda para ir à sua terra ver o Sporting consagrar-se campeão. Depois de ver o clube passar o Natal em primeiro, acreditou sempre que poderia chegar ao final na mesma posição. "Tinha muita fé. Mesmo assim sofri muito, muito mesmo, mas agora estou feliz", sorriu.

Marina Trigo, uma das muitas mulheres a ver a jogo, esta noite, em Parambos, sofreu "um bocadinho", embora a vantagem sobre o F. C. do Porto deixasse antever que o leão acabaria por levantar a taça. "Mas como são 19 anos de espera, convinha despachar isto já hoje". E assim foi.

A festa acabou por não ter a dimensão que todos queriam. António Pinto diz que a GNR passou na aldeia durante a tarde e avisou que tinham de "fechar a sede do clube quando o jogo terminasse e não se fazer barulho". O sportinguista não entende que haja "dois pesos e duas medidas". Porque "no Marquês, em Lisboa, há milhares de pessoas concentradas e aqui não nos deixam".

Para além dos foguetes, houve caravana de sportinguistas pela freguesia e pela sede de concelho. O resto dos festejos fica agendado para o próximo fim de semana.

PUB

O Sporting de Parambos é a filial 87 dos Leões e está a comemorar 84 anos de existência.