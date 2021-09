Leões despedem-se de Nuno Mendes

JN Hoje às 18:07 Facebook

O Sporting despediu-se, esta quinta-feira, do defesa esquerdo Nuno Mendes, que se transferiu para os franceses do PSG, com um emotivo vídeo partilhado nas redes sociais.

À transferência do jogador foi oficializada no dia do fecho do mercado de verão, 31 de agosto, quando este já estava ao serviço da seleção nacional.

"Boa sorte na tua nova aventura @nunomendes_35. Vai com tudo Kandimba", escreveram os leões na mensagem que acompanha o vídeo.

No mesmo vídeo, o jogador também deixou uma mensagem aos adeptos verdes e brancos. "Olá, sportinguistas, estou aqui para vos agradecer por todo o apoio que me deram na época passada e na minha saída. Saí, mas vou levar sempre o Sporting no meu coração. Grande abraço a todos", diz Nuno Mendes.