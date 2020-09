JN Hoje às 13:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Os jogadores do Sporting que estão em estágio no Algarve e foram testados à covid-19 acusaram negativo.

Os leões, que trabalham no Algarve para travar o surto que atingiu o plantel, foram informados esta quarta-feira de que não há mais infetados com covid-19 no clube. A boa notícia vem confirmar os resultados dos testes anteriores, realizados no sábado.

O Sporting vai jogar com o Aberdeen na quinta-feira, em jogo de acesso à Liga Europa.