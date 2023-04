Leões emprestados com pouca utilização

Nuno Vieira Rodrigues Ontem às 23:48 Facebook

Atletas excedentários dificilmente poderão render bom dinheiro.

O apuramento para a Liga dos Campeões parece cada vez mais improvável para os leões. Sem poder contar com os prémios milionários da UEFA, a SAD terá de procurar outras formas de reforçar os cofres de Alvalade, nomeadamente através da transferência de jogadores como Ugarte, Edwards, Inácio ou Pote, que têm sido associados a vários clubes estrangeiros.

Entre o grupo de futebolistas dos quadros do clube que estão emprestados a outras equipas, parece haver pouca margem para gerar receitas elevadas. Tiago Tomás, o jogador com maior valor de mercado (7 milhões de euros), de acordo com o Transfermarkt, meio especializado na avaliação de jogadores, deve voltar a Alvalade, uma vez que o Estugarda, que corre perigo de despromoção na Bundesliga, dificilmente acionará a cláusula de opção de compra de 15 milhões de euros. O avançado marcou dois golos em 24 jogos, esta época.

Ruben Vinagre (€5M) e Eduardo Quaresma(€3M), cedidos a Everton e Hoffenheim, respetivamente, somam ambos apenas quatro jogos esta temporada, cenário que dificulta uma eventual venda no verão. Marsá (€2M), emprestado em janeiro ao Sporting Gijón, participou em nove jogos. Idrissa Doumbia(€2M) e Rafael Camacho(€1,8M), utilizados em 22 e 30 jogos, respetivamente, são exceção, mas Alanyaspor (Turquia) e Aris (Grécia) dificilmente investirão nos seus passes.