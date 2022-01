Leões enfrentam concorrência inglesa por Edwards

João Faria e Vítor Jorge Oliveira Hoje às 20:53 Facebook

O Bournemouth, líder do Championship, também quer o extremo que joga no Vitória de Guimarães. SAD leonina equaciona alternativas

O interesse na contratação de Marcus Edwards, avançado inglês que joga no Vitória de Guimarães cedido pelo Tottenham, poderá obrigar os dirigentes leoninos a investir mais do que inicialmente previam para garantir, já nesta janela de transferências, a aquisição do extremo que tem dado nas vistas nos vimaranenses.

O Bournemouth, líder do Championship, o equivalente ao segundo escalão profissional, também está interessado em contratar o atacante, de 23 anos, para reforçar as ambições, na luta pelo regresso à Premier League.