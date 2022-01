Leões goleiam com Toni Pérez em alta

JN Hoje às 22:21 Facebook

O encontro no Pavilhão João Rocha foi praticamente de sentido único.

Os leões inauguraram o marcador logo aos três minutos e chegaram ao intervalo com quatro golos de vantagem, graças a Gonzalo Romero, João Souto, Alessandro Verona e Toni Perez.

O espanhol foi, aliás, quem mais se destacou, ao marcar cinco dos 10 golos dos leões, quatro deles na segunda parte. Henrique Magalhães também festejou e João Souto bisou. Diogo Cardoso e Remi Herman marcaram pelos visitantes.

Com este resultado, o Sporting manteve o terceiro lugar, com 35 pontos, a dois do líder F. C. Porto.