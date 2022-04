Leões mantêm o sonho e aproveitam deslizes fatais

José Pedro Gomes Ontem às 23:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Sporting capitalizou tropeção do F. C. Porto e passou a estar a seis pontos da liderança da Liga.

Ao vencer (3-0) o Boavista, o Sporting manteve vivo o ténue sonho da revalidação título, mas, sobretudo, deu um passo decisivo para garantir o segundo lugar do campeonato e com isso cravar as garras nos milhões do apuramento direto para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Os leões capitalizaram os deslizes de F. C. Porto (perdeu em Braga) e Benfica (empatou com o Famalicão) nesta jornada, e nesta partida geriam com tranquilidade os acontecimentos, aproveitando três deslizes fatais dos boavisteiros.

Os dois conjuntos até entraram com algumas cautelas no desafio, precipitando um futebol preso na intermediária e inimigo de evidentes situações de golo. Foram precisos mais de 20 minutos para que surgisse emoção junto às balizas, cabendo a iniciativa ao Boavista, que, num contra-ataque, viu um remate de De Santis ser bloqueado no momento certo. Os leões não se atemorizaram com o mostrar das garras da pantera e, de imediato, assumiram-se como um conjunto mais corpulento nas movimentações ofensivas. Ainda antes da meia hora, Pedro Gonçalves, num remate astuto, deixou um primeiro aviso a Bracali e aos 37 minutos os lisboetas acabaram mesmo por chegar à vantagem. Aproveitando um corte defeituoso do central boavisteiro Porozo, Pedro Gonçalves capitalizou o lance numa assistência para Matheus Nunes fixar o 1-0. As panteras perderam então alguma da agilidade para explorar os contra-golpes, e ainda antes do descanso sofreram novo calafrio num tiro de Sarabia.