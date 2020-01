Leões negoceiam contratação de Spovar. Marcelo nos castores

Hoje às 21:59 Facebook

O Sporting parece mesmo disposto a contratar o avançado esloveno Andraz Sporar ao Slovan Bratislava, e o diretor geral do clube, Ivan Kmotrik, avançou que representantes dos dois emblemas se vão reunir em Viena (Áustria) para definir as condições do negócio.

"Temos uma oferta formal do Sporting, de facto, e estamos ainda a negociar. Não vemos razão para mudar a nossa posição e subestimar o valor do Sporar. As nossas exigências e a oferta do Sporting ainda não estão no ponto. O Sporting sabe qual a nossa posição e o valor que pretendemos", afirmou Kmotrick, em declarações ao jornal O Jogo.

P. Ferreira: O defesa-central brasileiro Marcelo, de 30 anos, é reforço dos castores, após um ano a jogar na MLS, embora não seja conhecida a duração do vínculo. O jogador, de 30 anos, é o quarto jogador a chegar no mercado de inverno, depois de Stephen Eustáquio, Adriano Castanheira e João Amaral.

Aves: O avançado Ricardo Rodrigues rescindiu o vínculo que o ligada ao clube de Vila das Aves até ao final da temporada. "Ricardo Rodrigues e o CD Aves chegaram a acordo para a rescisão do acordo que ligava as partes. Ligado contratualmente ao clube desde 2013 (passou - por empréstimo - por clubes como AD Oliveirense, Brito SC, Canelas 2010 e CD Mafra), o avançado apontou 83 golos com a camisola do Aves, entre as equipas de sub-19, sub-23, "B" e principal. Ao jogador agradecemos todo o empenho e dedicação na defesa do nosso símbolo e desejamos as maiores felicidades profissionais e pessoais", escreveu o clube na página oficial.

Ricardo Rodrigues Foto: Miguel Pereira/Global Imagens

Chelsea: O clube londrino anunciou a renovação do defesa Reece James até 2025. Esta época o jogador de 20 anos disputou 18 jogos aos serviço dos "blues".

Sevilha: O avançado marroquino Youssef En.Nesyru foi contratado pela equipa orientada por Julen Lopetegui, antigo treinador do F. C. Porto e seleção espanhola, ao Leganés, tendo assinado contrato válido por cinco épocas e meia.

Santos: O emblema brasileiro, agora comandado pelo português Jesualdo Ferreira, contratou o defesa Madson, de 28 anos, ao Grémio, tendo enviado para a equipa de Porto Alegre o lateral-direito Victor Ferraz.