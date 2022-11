Leões podem afiar as garras frente ao Midtjylland

O Sporting vai defrontar o Midtjylland no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. O sorteio ditou, em teoria, alguma sorte para os leões, que podem aproveitar a temporada inconstante do conjunto dinamarquês para garantir um lugar na próxima fase da prova. Para conhecer melhor o adversário da turma de Alvalade, apresentamos os pontos fortes, fracos e o onze tipo do Midtjylland.

De vários tubarões calhou aquele que é, na teoria, um dos adversários mais acessíveis para o Sporting no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Os leões defrontam um Midtjylland, que está em baixo de forma na presente temporada, ocupando o oitavo lugar da liga dinamarquesa e com fragilidades defensivas. Porém, o conjunto orientado por Albert Capellas conta com algumas referências individuais de perigo, sobretudo no aspeto ofensivo.

Contexto: