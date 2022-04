Leões "preparados" para enfrentar franceses do Asnières Villeneuve

JN/Agências Hoje às 20:38 Facebook

Nuno Dias, treinador de futsal do Sporting, mostrou-se ciente da qualidade dos franceses do ACCS Asnières Villeneuve, adversário da meia-final da Liga dos Campeões de futsal, mas assegurou que os leões, campeões em título, vão estar preparados.

Os leões, que conquistaram duas das três últimas edições da competição, em 2019 e 2021, vão enfrentar na meia-final os franceses do ACCS Asnières Villeneuve, equipa do português Ricardinho e que foi repescada devido à exclusão dos russos do Tyumen, chegando a esta fase da prova pela primeira vez.

"Não é por acaso que aqui estão. Foram o melhor segundo classificado e com todo o mérito conseguiram a presença nesta fase final da competição. Têm muita qualidade coletiva e individual, juntamente com a qualidade que o seu treinador tem", começou por dizer o técnico 'leonino', na conferência de antevisão ao confronto agendado para sexta-feira, na Arena de Riga, na Letónia.

Para contrariar as adversidades esperadas, Nuno Dias pede um Sporting competente e deixa claro que a concentração está apenas neste jogo.

"Esperamos um jogo difícil. Qualquer equipa que chegue a esta fase tem de ter muita qualidade e vamos estar preparados para as dificuldades. Vamos encarar o jogo como uma final, que não haverá [para o Sporting] se não formos competentes na meia-final de amanhã [sexta-feira]. O foco é só no ACCS. Penso que estamos preparados", garantiu, admitindo ainda estar "desconfiado relativamente ao que o adversário poderá apresentar" na quadra.

Por sua vez, o experiente fixo João Matos, de 35 anos, sublinhou as palavras do técnico e lembrou que o confronto recente pode ajudar os 'leões' a preparar melhor a meia-final.

"Será sempre um jogo complicado, tem muita qualidade individual, jogadores extremamente experientes e outros irreverentes. O Sporting está muito confiante e determinado para o objetivo, mas ciente das dificuldades. Já os defrontámos esta época e temos algo para trabalhar em cima. Daremos tudo o que temos para conseguir a vitória", afirmou o capitão 'leonino'.

Do outro lado, estará o antigo colega de seleção Ricardinho, que será "uma mais-valia e mais um jogador com muita qualidade a ter em conta", mas que "não vai resolver o jogo sozinho".

Nas últimas cinco épocas, o Sporting marcou presença em quatro finais, com duas vitórias e duas derrotas no jogo decisivo, somando ainda uma outra final perdida em 2010/11.

O jogo entre o Sporting e o ACCS Asnières Villeneuve está agendado para sexta-feira, pelas 16 horas, na Arena de Riga, na Letónia, palco da final, no domingo, pelas 16:00.

Na outra meia-final, o Benfica, que já venceu uma vez o troféu, vai enfrentar os espanhóis do FC Barcelona, que somam três títulos.