Leões procuram acelerar Tanlongo

André Bucho Hoje às 23:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Médio argentino fechou contrato, mas Rosário quer que se apresente

O clube de Alvalade tem fechada a contratação de Mateo Tanlongo, médio que termina contrato no final do ano com o Rosario Central e que chega a custo zero a Alvalade. O jovem, de 19 anos, vai assinar vínculo por cinco épocas e fica blindado com uma cláusula de 60 milhões de euros, já tendo rubricado contrato e efetuado os habituais exames médicos. O Rosario Central não gostou da forma como a situação foi gerida e informou o jogador que se deve apresentar dia 5 de dezembro para a pré-temporada do clube.

Para libertar Tanlongo de imediato, o emblema de Rosário pede um milhão de euros e uma parte de uma venda futura, valores aos quais a SAD de Alvalade não quer aceder, mas está na disposição de negociar uma solução que agrade às duas partes. O emblema argentino, de resto, ameaça levar o caso à FIFA.