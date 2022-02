JN Hoje às 15:53 Facebook

Titulares do encontro com o Manchester City, que o Sporting perdeu 0-5, fizeram trabalho de recuperação. Restantes jogadores trabalharam no relvado.

O conjunto de Alvalade terá folga na quinta-feira e volta a treinar na sexta-feira, com vista à receção ao Estoril no domingo.

A partida com os estorilistas, que ocupam o 7.º posto do campeonato, está marcada para as 18 horas, no Estádio José Alvalade.