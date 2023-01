Leões sem ataque nem cabeça caem na Madeira

Rui Farinha Hoje às 21:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Sporting perde com o Marítimo e volta a atrasar-se na classificação, está a 12 pontos do líder Benfica. Golo de Winck, de penálti, decide o jogo e Porro reclama duas grandes penalidades

O Sporting perdeu por 1-0, frente ao Marítimo, graças a um golo de penálti de Cláudio Winck, e volta a ficar a 12 pontos do líder do Benfica, sendo que o terceiro lugar, sinónimo de acesso à pré-eliminatória da Champions, está também mais distante, a cinco. Com cinco derrotas em 15 jogos, os leões voltaram a dar um tiro no pé.

No primeiro período, a equipa foi pouco agressiva e demorou muito a entrar no jogo, após o intervalo melhorou, mas o lance do penálti, que resultou no golo do Marítimo, acabou por deitar por terra a estratégia. A exibição tornou-se irregular, com muitos nervos, e o Sporting só acordou nos últimos minutos, com muitos cruzamentos, mas com pouca cabeça e... remates. Uma derrota difícil de digerir a uma semana do dérbi com o Benfica e que ocorre no melhor período da temporada, após sete triunfos seguidos em todas as competições.