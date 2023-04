Leões sofrem quando Adán treme

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 20:26 Facebook

Erros do guarda-redes complicaram a campanha na Champions e agora deixam mossa na Liga Europa

Adán voltou a comprometer nas competições europeias, o que custou aos leões uma derrota frente à Juventus. Apesar de ter sido determinante em alguns dos momentos mais positivos da equipa, desde que chegou a Alvalade, em 2020, para representar o Sporting, com várias exibições de grande nível, o guarda-redes espanhol já ficou, também, associado a algumas das maiores desilusões para os adeptos leoninos.

No encontro de anteontem, Adán deixou uma imagem negativa, fruto de uma saída desastrada da baliza, em que deixou Dusan Vlahovic antecipar-se no ar. O avançado sérvio cabeceou a bola para a baliza, Sebastián Coates fez um corte em cima da linha de golo, mas Ousmane Diomandé, de seguida, falhou o alívio, e Federico Gatti só teve de encostar para as redes da equipa leonina.