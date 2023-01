Leões suam para voltar aos triunfos na Liga

O Sporting voltou aos triunfos na Liga ao bater o Vizela (2-1), com golos de Pedro Gonçalves e Pedro Porro, este de grande penalidade. Os leões voltam a conhecer o sabor da vitória após perderem com o Marítimo e empatarem com o Benfica.

Desde cedo o Sporting assumiu o domínio do encontro, tentando sempre criar perigo com rápidas variações de flanco, explorando a largura da equipa dada pelos laterais, Nuno Santos e Pedro Porro.

O Vizela, bastante organizado, ia adiando o golo leonino através de um bloco baixo, muito compacto, que raramente permitia penetrações aos jogadores do Sporting.

Após bastante insistência, e já com Morita, retornado de lesão, em campo, os leões chegaram mesmo ao golo, através de Pedro Gonçalves que respondeu da melhor maneira a um passe de Pedro Porro.

Em desvantagem, os vizelenses adotaram uma estratégia mais ofensiva e passaram a chegar com mais perigo à área de Adán, conseguindo chegar ao golo do empate através de um grande cabeceamento de Méndez, com o guarda-redes leonino a ficar mal na fotografia, uma vez que o cabeceamento foi na sua direção.

Ruben Amorim ainda lançou Chermiti e deu a oportunidade de estreia ao reforço Tanlongo, numa fase em que os leões se instalaram no meio-campo do Vizela.

Já no período de descontos o VAR alertou Rui Costa para uma possível grande penalidade a favor do Sporting, que Pedro Porro não desperdiçou, garantindo o triunfo leonino.