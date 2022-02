Leões tiveram sumo e Pedro Henriques elogia nomeação do árbitro do Clássico

Antes do clássico, antigos jogadores do F. C. Porto e do Sporting mediram literalmente forças. O palco não foi um campo, mas um ringue circular, em que colocaram em prática os conhecimentos de... sumo, uma atividade desportiva de contacto muito conhecida no Japão.

O divertido evento foi ganho pelos leões, que se fizeram representar por Dani, Nélson Pereira, e ainda pelo humorista Pedro Fernandes e pelo pasteleiro Marco Costa. Do lado dos dragões, marcaram presença Jorge Andrade, Chainho e ainda o humorista Fernando Rocha e o influencer digital Daizer.

Depois de um empate, a final foi ganha por Marco Costa contra Chainho. Fernando Rocha foi um dos animadores, reclamando por "férias" sempre que fazia um combate musculado. O antigo árbitro Pedro Henriques foi o juiz, tendo comentado a nomeação de João Pinheiro para o clássico. "É, neste momento, o melhor árbitro português".

Oceano, treinador da equipa de sumo do Sporting, falou também do jogo. "O F. C. Porto fica muito mais perto do título se não perder", disse. Já Helton, técnico do F. C. Porto, admitiu o mesmo cenário: "Não será fácil o Sporting vencer".