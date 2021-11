Leões vão atacar o Dortmund rumo aos oitavos de final

Vasco Samouco Hoje às 09:07 Facebook

Treze anos depois, o Sporting volta a estar numa posição favorável para repetir o feito de 2008/09, que perdura como a única vez em que os leões estiveram nos oitavos de final da Liga dos Campeões. O duelo com o Borussia Dortmund pode já hoje confirmar o regresso do leão ao lote das 16 melhores equipas da Europa, dependendo sempre da robustez de uma eventual vitória sobre os germânicos. Se for por dois golos ou mais, está feito; caso contrário, o campeão português ainda tem que pontuar na última jornada para se saber se Ruben Amorim conseguirá o que Jorge Jesus não foi capaz e Marco Silva falhou por pouco.