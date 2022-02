Leolia Jeanjean atinge meias-finais

JN/Agências Hoje às 19:43 Facebook

Leolia Jeanjean, confirmou o excelente momento de forma que atravessa, ao derrotar a alemã Laura Sigemund, primeira cabeça-de-série e 160.ª do Mundo, em apenas dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-2 e a confirmar presença na meia-final do ITF W25 Porto.

Agora, Jeanjean, que está a justificar da melhor maneira o 'wild card' concedido pela organização, vai ter pela frente a checa Monika Kilnarova, vencedora do duelo ante a húngara Adrienn Nagy, por 7-5 e 6-3.

Na outra semifinal vai estar a experiente Mandy Minella, com a veterana jogadora luxemburguesa a superar, pela terceira vez em confrontos realizados entre ambas, a japonesa Kurumi Nara. Os parciais de 6-2 e 6-3 demonstram bem a superiodade de Minella, sempre no comando dos pontos e a contrariar a postura extremamente defensiva da nipónica.

Minella vai ter como adversária no duelo que dá acesso ao título outra japonesa, Moyuka Uchijima.

Nos pares a grega Valentini Grammatikopoulou e a holandesa Quirine Lemoine vão tentar levar novamente para casa o troféu de campeãs, isto, depois de venceram na meia-final de hoje a dupla Kwan Yau Ng (Hong Kong) e Moyuka Uchijima (Japão), por 6-3 e 6-3.

As suas oponentes do encontro que está aprazado para as 15 horas de amanhã, serão a indiana Prarthana Thombare e a húngara Adrienn Nagy, que afastaram as francesas Victoria Muntean e Alice Robbe por 6-4 e 6-3.