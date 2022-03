Leonardo Buta: "O objetivo passa por representar a seleção A no futuro"

Jovem lateral do SP. Braga em ascensão estreou-se recentemente na seleção de sub-20, mas lança olhar ambicioso e já projeta a meta para atingir a equipa principal.

Integrado no plantel principal do SP. Braga, apesar de ter apenas 19 anos, Leonardo Buta tem tido uma ascensão segura no clube e também ao nível das seleções. Estreou-se, recentemente, na de sub-20, onde marcou um golo, num empate (1-1) com a França. Uma experiência para "desfrutar" e "aproveitar a oportunidade para crescer e evoluir", mas que não o inibe de perspetivar outros voos.

"O objetivo passa por representar a seleção A no futuro. Para isso tenho que trabalhar arduamente e continuar a exigir o melhor de mim para lá chegar", sublinhou em declarações ao site do clube. Afastado por um problema físico no arranque da temporada, regressou em dezembro.

"Aspirava um início forte, mas fui obrigado a parar por lesão. Foram meses complicados, mas fui forte mentalmente para conseguir ultrapassar essa barreira e voltar a fazer o que mais gosto", refere o atleta que agradeceu o apoio do emblema minhoto.