Leonardo Jardim deixa o comando do Al-Hilal

Treinador português, de 47 anos, está de saída, depois de ter disputado o Mundial de Clubes, onde ficou em quarto lugar

Fim de ciclo. Leonardo Jardim, sabe o JN, já não é treinador do Al-Hilal, depois de ter acertado, esta manhã, a rescisão do contrato que o ligava à formação saudita. A aventura chega ao fim depois da participação no Mundial de Clubes, onde o Al-Hilal foi quarto classificado.

Nas meias-finais, a equipa de Leonardo Jardim perdeu pela diferença mínima (1-0) com o Chelsea, que acabaria por se sagrar campeão do mundo, e no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugar voltou a perder, agora por 4-0, com o Al-Ahly.

Ao comando ao Al-Hilal, o treinador português conquistou uma Supertaça e a Liga dos Campeões Asiática. Atualmente, a equipa ocupa o quarto lugar do campeonato saudita.

Esta era a terceira experiência de Leonardo Jardim no estrangeiro, depois de Olympiakos e Mónaco. Em Portugal, o técnico regista passagens por Camacha, Chaves, Beira-Mar, SC Braga e Sporting.