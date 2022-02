Leonardo Jardim exorta FIFA a alterar modelo que diz ser injusto

Hoje às 15:37 Facebook

O treinador do Al Hilal exortou a FIFA a repensar o modelo do Mundial de clubes de futebol, o qual considera benéfico para os campeões da Europa e da América do Sul, por disputarem menos jogos.

"É injusto que algumas equipas tenham de jogar quatro jogos em oito dias, enquanto outras, que são as melhores, só precisem de disputar dois. Estão mais descansados", justificou o técnico da equipa da Arábia Saudita.

A formação orientada pelo técnico luso precisou de disputar um desafio, em que goleou o anfitrião Al Jazira por 6-1, para atingir as meias-finais, na quarta-feira, frente ao Chelsea, que entra direto nessa fase da competição. O Palmeiras, do português Abel Ferreira, estreia-se hoje, com o Al Ahly, que também foi obrigado a desafios prévios.

"Acho que devemos organizar melhor o calendário, com mais dias de recuperação para que as equipes da Ásia e da América do Norte e Central tenham mais hipóteses", completou.

O treinador do tetracampeão asiático assumiu que a sua formação foi beneficiada na goleada ao Al Jazira, pois o campeão da liga dos Emirados Árabes Unidos, país anfitrião, estava cansado depois de ter enfrentado, três dias antes, o AS Pirae, do Taiti, a quem venceu por 4-1. "Acho que a partida teria sido diferente se o Al Jazira tivesse descansado", reconheceu Jardim.

O português entende que agora é o seu clube que está em claro prejuízo: "Tenho a certeza de que as equipas europeias, e neste caso o Chelsea, são claramente favoritas. Disso não há dúvidas , mas também têm uma vantagem acrescida, pois nós só temos dois dias de recuperação".

"Eles têm uma equipa completa e fresca", rematou, falando do adversário que também procura inédito título no seu currículo.

O Bayern Munique é o detentor do troféu que foi conquistado nas últimas oito edições pelos campeões da Europa. A competição junta os campeões das seis confederações continentais e a melhor equipa do país anfitrião.