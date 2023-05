Leonardo Jardim pode ser o próximo treinador de Cristiano Ronaldo

Rui Almeida Santos Hoje às 11:17 Facebook

O jornal espanhol "Marca" avança que Leonardo Jardim estará na linha da frente para suceder a Dinko Jelicic no comando técnico do Al Nassr.

Poucos dias após ter conquistado a Liga dos Emirados dos Árabes Unidos ao serviço do Al Ahli, Leonardo Jardim é apontado como um sério candidato a ser o próximo treinador do Al Nassr, da Arábia Saudita, onde atua o internacional português Cristiano Ronaldo.

A hipótese é adiantada pelo jornal "Marca", que aponta a boa relação que o técnico mantém com o jogador madeirense como um ponto que joga a favor deste cenário.

A quatro jornadas do final da Liga local, o Al Nassr é segundo classificado, a cinco pontos de distância do líder Al Ittihad Jeddah, orientado pelo português Nuno Espírito Santo.

Dinko Jelicic é o segundo treinador do Al Nassr esta temporada, depois da demissão do francês Rudi Garcia, mas a mudança não teve os efeitos desejados pelos responsáveis do clube.

De relembrar que Leonardo Jardim foi campeão saudita ao serviço do Al Hilal em 2021/2022, época em que conquistou ainda a Supertaça e atingiu a final da Liga dos Campeões asiática, que perdeu para os japoneses do Urawa Reds.

No currículo, o técnico português, de 48 anos, conta ainda com um título de campeão francês, pelo Mónaco (2017), e um campeonato da Grécia, pelo Olympiacos (2013).

O jornal "Marca" coloca Leonardo Jardim igualmente na rota do Fenerbahçe, caso Jorge Jesus decida deixar o clube turco no final da temporada.