Leonardo Jardim recebeu Quinas de Ouro

O treinador Leonardo Jardim recebeu esta sexta-feira o troféu Quinas de Ouro 2022. Em causa está a conquista da Liga dos Campeões da Ásia.

Leonardo Jardim foi um dos treinadores portugueses em destaque no futebol estrangeiro no último ano. O técnico venceu a Liga dos Campeões da Ásia ao serviço do Shabab Al-Ahli e recebeu, esta sexta-feira, o troféu Quinas de Ouro como prémio pela conquista, atribuído pela Federação Portuguesa de Futebol.

"Este prémio representa o nosso trabalho e o nosso sucesso além-fronteiras. É importante a FPF reconhecer quando os profissionais portugueses tentam elevar bem alto o nome de Portugal por todo o Mundo. Dentro ou fora do país, o importante é representar bem a nossa profissão. Portugal é uma escola de futebol, a nível de jogadores, treinadores e em outras áreas", disse à Federação Portuguesa de Futebol.

Também Fernando Gomes, presidente da FPF, salitou o trabalho de Leonardo Jardim. "Nesta atribuição das Quinas de Ouro quisemos reconhecer os feitos dos treinadores portugueses no estrangeiro de provas internacionais. Neste caso, a conquista da Liga dos Campeões da Ásia. Acima de tudo, é nossa intenção valorizar o excelente trabalho dos treinadores portugueses além-fronteiras. Tem sido um crescimento sustentado a nossa presença em campeonatos nos diversos campeonatos. É reconhecimento da enorme competência dos nossos técnicos. É com muito gosto que entregamos este troféu. É por mérito próprio que o Leonardo Jardim recebe estas Quinas de Ouro", referiu.