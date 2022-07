Leonardo Ruiz foi a surpresa na apresentação do Rio Ave

JN/Agências Ontem às 23:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O Rio Ave anunciou, esta sexta-feira, a contratação do avançado colombiano Leonardo Ruiz, que jogava no Estoril.

O atacante, de 26 anos, foi a surpresa preparada pelo clube para os adeptos na cerimónia de apresentação do plantel para época 2022/23, que decorreu no centro da cidade, e que foi finalizada com a chamada do ponta de lança ao palco.

Leonardo Ruiz assinou um contrato válido por duas temporadas com o emblema vila-condense, vindo a custo zero, embora ficando o Estoril Praia com 50% do passe do atleta.

O avançado colombiano, que na época passada alinhou em 25 jogos pelos 'canarinhos', tendo apontado sete golos, conhece bem o futebol nacional, tendo já representado clubes como F. C, Porto, Sporting, Boavista e Varzim, contando, ainda, com passagens pelo Zorya, da Ucrânia, e Logroñés, de Espanha.

António Silva Campos, presidente do Rio Ave, mostrou-se satisfeito por ter conseguido a contratação do ponta de lança "a tempo da apresentação da equipa aos associados", colmatando uma vaga no plantel que chegou a ser apontada a Pedro Mendes, avançado dos quadros do Sporting, que alinhou nos Arcos na época passada.

"Apresentamos estes jogadores, mas o plantel não está fechado, tudo pode ainda acontecer. O Pedro Mendes, neste momento, é um atleta como outro qualquer outro, e nós ainda estamos no mercado", disse o dirigente.

António Silva Campos detalhou que o Rio Ave ainda está a ponderar a contratação de um "defesa esquerdo, de um médio defensivo e um outro ofensivo e talvez um extremo".

PUB

"Estamos a dar todas as condições ao treinador para ter um plantel equilibrado e fazer uma época tranquila. Gostava de fechar o plantel antes do arranque do campeonato, mas as inscrições só terminam no final de agosto, e até lá iremos fazer mais contratações", garantiu António Silva Campos.