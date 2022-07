Leonel Fernandes renova por quatro épocas com o F. C. Porto

JN/Agências Hoje às 12:20 Facebook

O F. C. Porto e internacional português de andebol Leonel Fernandes renovaram a ligação contratual que os ligava por mais quatro anos, até 2026.

"Desde que cheguei ao F. C. Porto houve um conjunto de fatores que criou uma equipa vencedora. Há um reinado do F. C. Porto no andebol que é consequência de um conjunto de fatores. Conquistámos agora o tricampeonato, mas ainda queremos mais o quarto", declarou o jogador.

Sobre o futuro, o ponta esquerda confessa que "adorava tentar igualar o heptacampeonato, que seria histórico para todos os atletas".

"Não procuro metas pessoais. Quero sentir-me bem todos os dias e fazer sempre a minha parte. É mais importante olhar diariamente para o nosso trabalho do que pensar no que falta para chegarmos ali. Considero mais importante ir percorrendo esse caminho e pensar que vamos chegar onde tivermos de chegar", acrescentou o jogador, ao sítio oficial dos portistas.

Leonel Fernandes, de 24 anos, começou a representar os dragões na época 2013/2014, ainda no escalão juvenil.

