Lesão afasta André Almeida dos convocados de Bruno Lage

O defesa André Almeida é baixa na lista de convocados do Benfica para o encontro desta quinta-feira (20 horas), frente aos ucranianos do Shakhtar Donetsk, da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

O jogador sofreu uma lesão traumática no tornozelo e não faz parte das opções para dar a volta à eliminatória, que as águias perdem por 2-1.

O treinador Bruno Lage também não poderá contar com Gabriel (problema ocular) e Jardel (rotura do ligamento lateral interno do joelho direito).

Eis os convocados:

Guarda-Redes: Mile Svilar e Odysseas.

Defesas: Ferro, Rúben Dias, Nuno Tavares, Grimaldo e Tomás Tavares.

Médios: Julian Weigl, Taarabt, Samaris, David Tavares, Pizzi, Florentino, Rafa, Cervi e Chiquinho.

Avançados: Vinícius, Seferovic, Jota e Dyego Sousa.