Lesão afasta Renato Sanches dos próximos jogos do PSG

O médio do Paris Saint-Germain, Renato Sanches, sofreu uma lesão nos adutores direitos e, por isso, vai ficar de fora dos próximos encontros dos parisienses, adversários do Benfica na Liga dos Campeões.

Renato Sanches vai ficar em tratamento e o PSG fará novo ponto de situação dentro de 10 dias. O jogador vai falhar, pelo menos, a partida da sétima jornada da Ligue 1, com o Brest (este sábado), da Liga dos Campeões com o Maccabi Haifa (dia 14) e provavelmente o jogo com o Lyon (dia 18). No dia 5 de outubro o clube francês jogará com o Benfica.

A presença na Seleção Nacional fica em risco, pois no final do mês há jogos para a Liga das Nações, sendo que Fernando Santos anuncia a lista de convocados no próximo dia 15.

Desde que aterrou em Paris, Renato Sanches foi utilizado em todos os jogos para os quais esteve disponível, tendo sido titular diante do Mónaco.