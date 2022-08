Lesão afasta Víctor Gómez três a quatro semanas

O lateral espanhol Víctor Gómez teve estreia infeliz na Liga, ao serviço do Sporting de Braga. Face a esta indisponibilidade, Fabiano assume o lugar, já na próxima sexta-feira, na visita a Famalicão.

Víctor Gómez vai falhar, no mínimo, os jogos do Sporting de Braga com o Famalicão, Marítimo e Arouca, como consequência da lesão sofrida neste domingo, na receção dos arsenalistas ao Sporting (3-3), na primeira jornada da Liga.

O defesa direito espanhol, de 22 anos, reforço do Braga para esta época cedido pelo Espanhol, lesionou-se perto do intervalo do jogo com os leões e foi substituído.