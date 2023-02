Lesão arrepiante de Neymar frente ao Lille

JN Hoje às 16:44 Facebook

O avançado brasileiro torceu completamente o pé direito e foi substituído, deixando o relvado do Parque dos Príncipes em lágrimas.

A vitória do Paris Saint-Germain sobre o Lille (4-3), este domingo, também ficou marcado pelo lance arrepiante que resultou na lesão que obrigou à substituição de Neymar, no início da segunda parte.

Na imagem, é possível ver que jogador brasileiro torceu completamente o pé direito, tendo sido imediatamente rodeado por colegas de equipa, que logo perceberam a gravidade do lance. Neymar acabaria mesmo por ser substituído e deixou o relvado de maca e em lágrimas.

neymar was still trying to walk & wanted to play even after the nasty injury :( pic.twitter.com/nqZVfH0K2P - wrice (@youarealoserfr) February 19, 2023

"Provavelmente é uma entorse no tornozelo, vamos ver a gravidade", declarou o treinador Christophe Galtier, no final da partida.

Também o português Nuno Mendes foi substituído por lesão, embora o treinador do PSG garante que o problema "não parece muito grave".