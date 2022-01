Lesão de Bebé faz regressar Edu aos convocados da seleção no europeu

Fernando Pires Hoje às 12:30 Facebook

Guarda-redes do Viña Albali Valdepeñas (Espanha) tinha sido substituído precisamente por Bebé após ter testado positivo à covid-19.

É uma reviravolta. Edu regressou ao lote de convocados da Seleção Nacional de futsal para o Campeonato da Europa que se está a disputar nos Países Baixos, desde a passada quarta-feira, devido a uma lesão de Bebé, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O guarda-redes de 25 anos tinha sido dispensado na véspera da viagem para Amesterdão por ter testado positivo à covid-19, tal como, já tinha acontecido na véspera do Mundial disputado na Lituânia, que deu o título a Portugal. O guarda-redes, natural de Mirandela, já está recuperado depois ter cumprido o isolamento.

Bebé, que rendeu Edu, "tem uma lesão muscular do gémeo interno à direita", adianta a FPF, que o impede de continuar a dar o seu contributo à Equipa das Quinas, e foi dispensado.

Portugal já realizou uma partida na fase de grupos, tendo vencido, na passada quarta-feira, a Sérvia por 4-2. O segundo encontro está marcado para amanhã (domingo) com a equipa dos Países Baixos e Edu já entra nas opções do selecionador, Jorge Braz.