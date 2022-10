Lesão de Bruno Coelho leva Jorge Braz a chamar substituto

JN/Agências Hoje às 15:31 Facebook

A lesão contraída por Bruno Coelho, no jogo com a Bielorrússia, a contar para a qualificação para o Mundial 2024, levou Jorge Braz a convocar Tiaguinho para o substituir.

Tiago Fernandes, joga no Quinta dos Lombos e já soma quatro internacionalizações. O ala junta-se hoje à concentração da Seleção Nacional, na Cidade do Futebol, com a comitiva a viajar para a Lituânia amanhã. O encontro, marcado para as 17 horas, é referente à 2.ª jornada do Grupo 4 de qualificação para o Campeonato do Mundo 2024 e terá lugar na próxima terça-feira.

Recorde-se que o primeiro jogo Portugal levou a Bielorrússia de vencida (5-3) e segue na liderança do grupo.