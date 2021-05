Lesão de Diogo Jota é menos grave e avançado pode regressar no fim de semana

JN/Agências Hoje às 16:59 Facebook

O futebolista português poderá regressar aos relvados já no próximo fim de semana, depois de novos exames terem demonstrado que a lesão no pé é menos grave do que se supunha, revelou o treinador do Liverpool.

"Quando o inchaço no pé diminuiu, foram realizados novos exames e os resultados foram positivos. Por isso, há uma pequena possibilidade de poder defrontar o Crystal Palace no fim de semana, mas isso depende de como o Diogo [Jota] vai progredir nos próximos dias", afirmou Jurgen Klopp, em conferência de imprensa.

No domingo, o técnico alemão tinha anunciado que o avançado, de 24 anos, que chegou esta temporada ao Liverpool, iria falhar os três últimos jogos da liga inglesa, por causa de uma lesão num osso do pé, contraída no duelo com o Manchester United.

"É uma boa noticia para Portugal, para o próprio Diogo, já que a sua presença no Europeu não está em perigo. Se é bom para nós, isso vamos ver. Dependerá se podemos contar com ele contra o Crystal Palace", disse Klopp, numa altura em que o Liverpool ainda está na luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.

O internacional português, que é um dos nomes esperados na lista de convocados de Fernando Santos para a fase final do Europeu, que será divulgada na quinta-feira, leva 13 golos em 29 jogos esta época.

Diogo Jota tem 12 internacionalizações e seis golos marcados ao serviço da seleção portuguesa.