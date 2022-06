Lesão de Fábio Vieira preocupa dragões

Nuno A. Amaral Hoje às 20:01 Facebook

Atacante portista pode ter a pré-temporada em risco, devido ao problema num pé sofrido na seleção de sub-21

A época de Fábio Vieira chegou oficialmente ao fim após o último compromisso da seleção de sub-21, anteontem, diante da Grécia, mas é a hipótese de o atacante não estar a 100% na próxima pré-temporada que está a gerar preocupação no Dragão.

O jovem talento portista sofreu uma lesão num pé, há pouco mais de uma semana, na partida dos sub-21 com a Bielorrússia, e ficou de fora das opções de Rui Jorge nos dois jogos seguintes, frente ao Liechtenstein e à Grécia. A lesão não chegou a ser pormenorizada pela equipa médica federativa e Fábio manteve-se no estágio da seleção, mas ao F. C. Porto chegaram sinais de que o problema físico pode ter alguma gravidade.