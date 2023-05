Lesão de Guedes complica continuidade na Luz

Luís Antunes Hoje às 01:38 Facebook

Atacante vai ser operado ao joelho esquerdo e cumpre recuperação nunca inferior a dois meses, timing que o inibe do arranque da próxima época. Processo da permanência ainda não está definido.

O infortúnio voltou a bater à porta de Gonçalo Guedes que vai ser operado ao joelho esquerdo e, ao que apurou o JN, cumprir um período de recuperação no mínimo de dois meses, cenário que o inibe do arranque da próxima época.

O novo dado atrapalha e influência o processo da hipotética permanência nas águias em 2023/24. No entanto, o JN sabe que o dossiê, apesar de aparentemente mais complicado, não está definido e, por isso, a eventualidade da renovação da cedência do futebolista do Wolverhampton ainda está em aberto. Tudo depende da evolução de vários fatores, entre os quais também o da questão física.