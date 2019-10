Lesão de Rafa mais grave do que o esperado

Hoje às 16:19 Facebook

O Benfica divulgou, esta sexta-feira, a extensão da lesão sofrida pelo extremo Rafa durante o encontro com o Lyon, para a terceira jornada do Grupo G da Liga dos Campeões, referindo que o jogador sofreu uma desinserção do tendão médio adutor, à esquerda.

O avançado marcou o primeiro golo das águias (venceram 2-1) aos 4 minutos, tendo sido substituído aos 20, ressentindo-se da tendinopatia no adutor, que o afastou do jogo da Taça de Portugal.

O tempo de paragem do futebolista não foi divulgado pelas águias, sendo praticamente certo que estará ausente do empate com o Tondela, domingo, pelas 15 horas, no Estádio João Cardoso.

A lesão de Rafa será idêntica à sofrida pelo médio português Chiquinho no início de agosto e da qual ainda não recuperou.

O jogador tem sido uma peça importante na engrenagem benfiquista esta temporada, tendo marcado quatro golos em 12 jogos.