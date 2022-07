Lesão leva Rafael Nadal a desistir de Wimbledon

A rotura abdominal de sete milímetros sofrida por Rafael Nadal no encontro dos quartos de final de Wimbledon, contra Taylor Fritz, levou o espanhol a desistir de Wimbledon, competição em que iria disputar as meias-finais com Nick Kyrgios.

Após saber os resultados dos exames realizados à zona abdominal, Nadal realizou um treino leve da parte da manhã, antes de ter decidido, em conjunto com a sua equipa, desistir de um dos maiores torneios da temporada.

"Estive o dia todo a refletir e a pensar no que havia de fazer, mas não faz sentido continuar, a lesão está a piorar. Não é possível ganhar jogos assim, nem sequer consigo servir bem. O quadro só podia ficar pior e não arriscar estar mais dois ou três meses fora do circuito. É muito duro, mas a minha decisão é esta e terei de conviver com ela. Estou muito triste, é tudo o que consigo dizer agora", comunicou o tenista, em conferência de imprensa.

Desta maneira o australiano, Nick Kyrgios, avança diretamente para a final, onde vai defrontar o vencedor do encontro entre Novak Djokovic e Cameron Norrie (amanhã, às 13.30 horas).

No caminho até à semi-final Rafael Nadal eliminou Francisco Cerundolo, Ricardas Berankis, Lorenzo Sonego, Botic Van De Zandschulp e Taylor Fritz.