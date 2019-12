Lesão muscular afasta André Almeida da competição

Hoje às 18:46 Facebook

O defesa das águias é baixa certa para defrontar o Covilhã, amanhã, e está em dúvida para os próximos desafios.

André Almeida sofreu uma lesão muscular na face posterior da coxa esquerda e vai falhar amanhã o encontro em atraso da segunda jornada da Taça da Liga, frente ao Sporting da Covilhã, de acordo com informação publicada no site oficial do Benfica.

Recorde-se que o habitual titular na lateral direita da equipa de Bruno Lage saiu ao intervalo do jogo com o Marítimo, da 12.ª jornada da Liga, que o Benfica venceu por 4-0.

Para a deslocação à Covilhã, além do defesa, de 29 anos, continuam de fora das opções, igualmente por lesão, o médio David Tavares e os avançados Rafa e Haris Seferovic.