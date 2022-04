Lesão muscular deixa João Félix de fora do resto da época

JN Hoje às 15:34 Facebook

O avançado português saiu lesionado do último jogo e a imprensa espanhola avança que pode não voltar a jogar mais em 2021/22.

João Félix tem o resto da temporada em risco, devido a uma lesão muscular contraída no último jogo do Atlético de Madrid, frente ao Espanyol.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", será "complicado" que o avançado português volte a jogar em 2021/22, com a notícia a adiantar que os responsáveis médicos dos "colchoneros" dão como quase certa a ausência de Félix dos últimos jogos do Atlético de Madrid.

Através de um comunicado, os "colchoneros" dão conta de que João Félix, tal como Thomas Lemar, sofreram lesões no músculo isquiotibial da perna esquerda e que nos próximos dias vão limitar-se a fazer tratamento e trabalho no ginásio.

O Atlético de Madrid tem mais seis jogos até ao final da temporada, todos decisivos para o apuramento para a próxima edição da Liga dos Campeões.