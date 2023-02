Lesão obriga Marchesín a falhar o resto da temporada

JN/Agências Hoje às 15:51 Facebook

Agustín Marchesín sofreu uma rotura do tendão de Aquiles e vai falhar o resto da temporada no Celta de Vigo, treinado por Carlos Carvalhal

O antigo jogador do F. C. Porto, titular em todos os jogos da Liga espanhola, vai ser operado nos próximos dias e deverá ficar afastado da competição durante cerca de oito meses.

Com a lesão de Marchesín, a equipa de Carlos Carvalhal deverá ter de contratar um guarda-redes, uma vez que o plantel principal dos galegos apenas tem um guardião, Iván Villar.

Carlos Carvalhal confirmou a gravidade da lesão de Agustín Marchesín, sem contudo revelar se vai contratar um novo guarda-redes, e mostrou confiança nas opções para a baliza Iván Villar, Coke Carrilo e o cubano Christian Joel Sanchéz.

"Achamos que pode ser uma lesão muito grave no tendão de Aquiles e provavelmente será operado. Apesar de tudo, tenho total confiança em Iván Villar, Coke e Christian [os dois últimos da equipa B]", assegurou Carlos Carvalhal, em conferência de imprensa.

O treinador português reconheceu que a perda do guarda-redes titular Marchesín, que jogou todos os minutos da Liga, é "um problema" para a equipa, embora tenha evitado responder, apesar da insistência dos jornalistas, se o clube vai ao mercado.

"Nem tive tempo de pensar nisso, estou focado no jogo [de sábado] contra o Betis. A minha confiança é total nos guarda-redes que temos aqui", sublinhou Carvalhal, que convocou os guarda-redes da equipa B Coke e Joel para o encontro no Benito Villamarín.

O treinador do Celta manifestou também a sua satisfação pela chegada do internacional suíço por empréstimo do Benfica Haris Seferovic, após rescindir com os turcos do Galatasaray, que definiu como "um avançado guerreiro".

"Num ano marcou 27 golos e noutro 26 em Portugal. Não é fácil marcar golos em Portugal e ele fez muito. Não tenho dúvidas das suas qualidades, estou muito satisfeito com a sua incorporação", destacou.