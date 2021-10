Lesão volta a afastar Reisinho dos relvados

JN Hoje às 17:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O futebolista do Boavista Miguel Reisinho voltou a sofrer uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, enfrentando nova paragem prolongada, quase um ano após ter encarado uma rotura na mesma zona.

"O Boavista FC informa que o jogador Miguel Reisinho sofreu uma entorse no joelho esquerdo no decorrer do treino de quarta-feira, que provocou uma lesão ligamentar", informam os axadrezados, em comunicado publicado no site oficial.

Miguel Reisinho, de 22 anos, foi suplente utilizado em quatro encontros em 2021/22, depois de ter estado afastado dos relvados desde novembro de 2020 e durante quase sete meses, devido a uma rotura ligamentar do joelho esquerdo, contraída durante a vitória do Boavista em Vizela (1-0, após prolongamento), para a Taça de Portugal.

O médio foi operado e partiu para um longo período de recuperação, tendo regressado aos treinos sem limitações em junho deste ano, no arranque da pré-temporada da formação orientada por João Pedro Sousa, oitava colocada da Liga Portugal, com 10 pontos.

Com formação repartida entre Vila Meã, Penafiel, Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães, o internacional sub-20 português Miguel Reisinho cumpre a terceira temporada no clube do Bessa, depois de seis jogos em 2019/20 e sete em 2020/21.