Lesionado Uribe continua afastado dos treinos do F. C. Porto

Sérgio Conceição prepara a segunda mão da Taça de Portugal, na próxima quinta-feira, com o Sporting, com o médio colombiano ainda em tratamento. Manafá e Bruno Costa prosseguem planos de recuperação das respetivas lesões.

Após mais uma sessão de trabalho, esta terça-feira de manhã, no Olival, foi revelado que Bruno Costa trabalhou de forma condicionada, enquanto Manafá e Matheus Uribe limitaram-se a realizar tratamento.

O regresso ao trabalho está marcado para as 10.30 de amanhã, novamente no Olival. Após o apronto, Sérgio Conceição fará a antevisão ao encontro, numa conferência de imprensa marcada para as 12.30 horas.

O F. C. Porto defenderá, na próxima quinta-feira (20.15), no Estádio do Dragão, a vantagem de 2-1 construída no jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, em Alvalade.