Lesões afetam Marítimo a poucos dias de receber Sporting

O Marítimo anunciou que os futebolistas Pablo Moreno e Diogo Mendes juntam-se a Zainadine na lista lesionados e podem falhar a receção ao Sporting, estando ainda Percy Liza a realizar treino condicionado.

Após a confirmação da paragem de Zainadine por um mês a contas com uma lesão muscular dos gémeos da perna direita, Diogo Mendes, com uma "entorse traumática no joelho direito", e Pablo Moreno, devido a uma "lesão muscular do quadricípite", também constam no boletim clínico da equipa.

Segundo a mesma publicação no sítio oficial dos "verde rubros", o avançado Percy Liza está a realizar treino integrado condicionado devido a uma entorse no joelho esquerdo, numa altura em que a equipa orientada por José Gomes prepara o jogo frente ao Sporting.

O Marítimo, 17.º e penúltimo classificado, com sete pontos, recebe, no domingo, às 18 horas, o Sporting, que se encontra na quarta posição, com 28 pontos, para a 15.ª jornada da Liga.