Lesões deixam Zidane em apuros para a Supertaça Espanhola

O Real Madrid conta com mais duas baixas de peso para a Supertaça de Espanha, a disputar-se esta semana na Arábia Saudita. Depois de Hazard, também Benzema e Bale não vão estar disponíveis para a Final Four.

A Supertaça de Espanha vai ser disputada fora de Espanha pela primeira vez na história e a notícia das baixas do Real Madrid foi conhecida pouco antes dos merengues viajarem para a Arábia Saudita, local onde irá ser realizado o torneio. Este ano será em formato de Final Four e conta com as presenças de Real Madrid, Valência, Barcelona e Atlético de Madrid.

Zidane recebe então notícias desagradáveis, visto que fica sem o trio de ataque mais utilizado. Depois de Eden Hazard ter contraído uma lesão no tornozelo no final de 2019, Karim Benzema sofre agora uma lesão na perna esquerda no último treino antes da viagem e Gareth Bale está com uma infeção respiratória, o que impede tanto um como outro de embarcar com a equipa. A possibilidade de jogarem a final, se o Real Madrid se qualificar, é praticamente nula.

Os blancos vão jogar contra o Valência na quarta-feira e encontram na final o vencedor do encontro entre o Barcelona e o Atlético de Madrid.