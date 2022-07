"Lesões e vida extra-campo difícil". Palmeiras explica transferência de Veron para o F. C. Porto

JN Hoje às 11:30, atualizado às 12:01 Facebook

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, explicou, esta quarta-feira, os motivos que levaram o clube brasileiro a negociar a saída de Veron para o F. C. Porto.

Veron era considerado uma das grandes promessas do Palmeiras - o treinador, Abel Ferreira, até defendeu que o extremo brasileiro não deveria ser transferido por menos do que Neymar quando assinou peloo Barcelona, 50 milhões de euros - e o clube brasileiro acabou por ser alvo de críticas por transferir o jogador e por um valor abaixo daquele que é o valor de mercado do extremo brasileiro.

Questionada sobre as críticas, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, explicou que o jogador de 19 anos foi transferido por 10,25 milhões de euros, com o clube brasileiro a reservar 10% do passe, e que jamais queria prejudicar o "verdão".

"Se ele pudesse ter sido vendido por mais, podem ter a certeza absoluta de que seria vendido. Jamais prejudicaria um ativo do Palmeiras. O Veron foi vendido pelo valor dele hoje. O que interessa é hoje, ganho campeonato hoje, vendo hoje. Se no passado ele valia mais, ele não estava à venda. O valor dele é esse, hoje. Daqui um ou dois anos, pode ser outro. Temos de avaliar o mercado atual" disse a líder, aos jornalistas na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), admitindo que as lesões foram um dos motivos que justificou a perda de valor de mercado do futebolista.

"Há dois anos e meio fomos campeões mundiais de sub-17, ele foi eleito o melhor jogador, isso valoriza, obviamente. Hoje, em virtude de lesões, de não ter participado em muitos jogos, uma vida extra-campo difícil, o melhor para o Palmeiras e para o atleta foi negociá-lo, não tenho dúvida. Torço para que ele tenha muito sucesso na Europa e que retome esses valores que vocês da imprensa pensam que ele vale", concluiu.

Depois do central David Carmo (ex-Braga), os dragões garantiram a contratação do avançado Gabriel Veron ao Palmeiras, até 2027, que já se estreou com a camisola dos azuis e brancos no sábado, no Estádio do Dragão, diante do Mónaco.