Lesões no desporto: o drama dos seguros que não cobrem tudo

Em caso de lesão grave, o seguro é escasso. Atleta de triplo salto com rotura num joelho espera há um mês por cirurgia.

Um mal nunca vem só. Se um atleta tiver o azar de contrair uma lesão grave, além de ter de enfrentar um longo período de inatividade, é forçado a tentar minimizar os custos da recuperação, que tem compensações que, muitas vezes, as apólices de seguro não cobrem totalmente.

Para os atletas inscritos na Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), a cobertura de despesas de tratamento têm um capital máximo de cinco mil euros, valor que está dentro da lei, mas pode ser insuficiente, em casos de maior gravidade. Há atletas de várias modalidades que preferem fazer seguros próprios além dos que são obrigatórios a nível federativo para se precaverem. Ou então, no caso dos profissionais de futebol, as sociedades desportivas fazem contratos à parte com coberturas bem mais elevadas.