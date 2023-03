Letra de Nuno Santos dá cor ao quadro de Edwards

Luís Antunes Ontem às 23:31 Facebook

Extremo dos leões assina golo de classe. Inglês lança o pânico na defesa axadrezada, mas não foi acompanhado da mesma forma pelos colegas. Boavista sem fibra para ameaçar

Com um jogo competente, o Sporting venceu o Boavista (2-0) e continua na perseguição aos lugares que permitem lutar pela Liga dos Campeões (Braga a cinco pontos é o adversário mais próximo). No intervalo da batalha europeia com o Arsenal, na quinta-feira, em Londres, os leões foram fortes e tornaram a dar uma boa imagem.

Nuno Santos assinou de letra um quadro improvisado de Marcus Edwards. O inglês, sempre em alta rotação, destruiu a defesa contrária, só que não encontrou companheiros à altura no momento da verdade. Chermiti esteve desinspirado, mas não foi o único.