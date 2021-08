Vítor Jorge Oliveira Ontem às 22:17 Facebook

Benfiquistas estiveram sempre confortáveis na partida e nem a expulsão de Diogo Gonçalves abalou a confiança da equipa de Jorge Jesus. Lucas Veríssimo em grande.

Jorge Jesus manteve o sistema de três centrais utilizado na Rússia e voltou a sorrir. Em Moreira de Cónegos, mas com o foco direcionado para a Liga dos Campeões, o treinador fez seis alterações no onze que saiu vitorioso na casa do Spartak Moscovo, de Rui Vitória, mas as escolhas iniciais para o arranque da Liga resultaram em nova vitória, na casa do Moreirense.

O central Lucas Veríssimo esteve em destaque nos primeiros 20 minutos, inaugurando o marcador e iniciando o lance que originou o segundo golo, com Waldschmidt a bater o desamparado Pasinato. Pelo meio, o VAR reverteu uma decisão de Vítor Ferreira, que havia dado ordem de expulsão a Artur Jorge.

Com dois golos de vantagem e tranquilos no jogo, os benfiquistas adormeceram por escassos minutos e o conjunto vimaranense soube aproveitar o período de menor concentração para reentrar na discussão do resultado. Yan Matheus descobriu Rafael Martins que, isolado perante Vlachodimos, teve classe e tranquilidade para reduzir. Abdoulaye ainda obrigou o grego e uma defesa apertada, mas rapidamente as águias despertaram e, na reta final da primeira parte, dispuseram de várias ocasiões para ampliar o marcador.

O intervalo não trouxe novidades, mas a estratégia de Jorge Jesus ficou condicionada pela expulsão de Diogo Gonçalves, após falta dura sobre Abdu Conté. O treinador foi lesto na reação à adversidade e refrescou o coletivo, conseguindo quase sempre travar as investidas locais. A exceção surgiu dos pés de Rúben Ismael, mas Vlachodimos voltou a corresponder com classe.

Insatisfeito, João Henriques arriscou o que podia e procedeu a três alterações de uma assentada. Os cónegos passaram a ter maior domínio, mas sem incomodar muito o último reduto do conjunto encarnado, que foi solidário entre setores e soube tapar quase sempre todos os caminhos para a baliza à guarda de Vlachodimos.

Veja o resumo do jogo: